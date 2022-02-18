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Альянс Варшавы, Лондона и Киева представляет собой искусственную конструкцию, созданную на скорую руку и не отвечающую даже минимальным потребностям безопасности хотя бы одной из сторон, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Его высказывание приводит РИА Новости.

Он пояснил, что в любых подобных союзах основой является экономический фундамент, на котором уже базируются военные, политические и прочие отношения между государствами. В конъюнктурном альянсе, который создали Украина, Польша и Великобритания ничего такого нет и близко, поэтому он рассыплется так же быстро, как и создавался.

Напомним, что по словам главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулеба на сайтах МИД всех участников нового альянса появится совместное заявление. В нем, в частности, упоминается, что Лондон и Варшава намерены стоять с Киевом «плечом к плечу» и защищать территориальную целостность Украины.

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  • Анна
  • 16.02.2022
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