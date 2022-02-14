12 февраля противолодочные самолеты и подлодка Тихоокеанского флота РФ обнаружила у Курильских островов американскую субмарину класса «Вирджиния». На предупреждения и требования немедленно всплыть экипаж АПЛ не реагировал, поэтому фрегату «Маршал Шапошников» пришлось применять против него спецсредства.

Источник агентства ТАСС, имеющий прямое отношение к российскому флоту, рассказал, что речь идет о гидроакустической станции «Полином», воздействие которой американские моряки ощущали на себе до того момента, пока лодка не удалилась на безопасное расстояние.

Кроме того, российский фрегат использовал средства предупредительного бомбометания по курсу АПЛ. Все это позволило продемонстрировать, что субмарина обнаружена, а ее маневры не являются для экипажа корабля секретом. Именно поэтому американские подводники выбросили имитатор, раздваивающий цель, и на полном ходу ушли в нейтральные воды.

По словам источника, в сложившейся ситуации российские моряки имели полное право атаковать подлодку торпедами или глубинными бомбами. Однако они решили сохранить жизнь американскому экипажу и удовлетворились изгнанием нарушителя из территориальных вод РФ.