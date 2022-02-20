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Бывший президент Украины Петр Порошенко похвастал, как «напугал российских танкистов», будучи главой государства.

Он заявил, что использовал дезинформацию, чтобы не допустить наступательных операций танковых подразделений России, которые якобы находились на Донбассе в 2014 году. Тогда Украина получила первые «Джавелины» от Соединенных Штатов, которые поставлялись с одним условием – не использовать ПТРК против ДНР и ЛНР.

Несмотря на это, Порошенко распространил дезинформацию, что в распоряжении каждого украинского подразделения на линии разграничения уже имеются противотанковые комплексы Javelin. Именно поэтому, а не по причине их банального отсутствия на Донбассе, танки РФ якобы и не стали выходить на боевые позиции. Механики и водители, говорит экс-лидер Украины, просто не захотели сталкиваться с возможностями устаревших ПТРК «Джавелин».

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