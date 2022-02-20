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Соединенные Штаты еще в 2017 году поставляли на Украину противотанковые комплексы Javelin, но запрещали их использовать на Донбассе. Такую «тайну» раскрыл бывший президент страны Петр Порошенко.

Он заявил, что первые ПТРК долгое время пылились на складах, однако чтобы «отпугнуть российских танкистов», украинские власти распространяли фейковые заявления о наличии «Джавелинов» в каждом подразделении ВСУ на Донбассе.

Столь «хитрая стратегия» пригодилась Порошенко, когда якобы российские танки собирались выходит на ударные позиции, чтобы атаковать ВСУ. После дезинформации о «Джавелинах», заявляет бывший президент, водители и механики боевых машин не захотели начинать наступательную операцию. По словам Порошенко, это стало «мощным достижением» украинской армии в «борьбе с Россией».

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