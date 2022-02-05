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Бывший президент Украины выразил благодарность США, которые первыми уведомили Киев о войсках РФ на границе, и Великобритании. Но все же наиболее важной Порошенко назвал поддержку Европейского союза, передает РИА Новости.

Он напомним, что в 2014 году именно бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель помогла Украине получить ассоциативное членство в ЕС. По словам Порошенко, она долгие годы оставалась для страны «ангелом-хранителем».

Также экс-президент прокомментировал отказ Германии поставлять на Украину оружие. Он заявил, что Киеву необходимы силы и средства для обороны страны, а о наступательных видах вооружений никогда речь не заходила. Также Порошенко отметил, что сейчас действительно важно предпринимать новые попытки уладить конфликт дипломатическим путем, не переходя к полномасштабным боевым действиям.

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