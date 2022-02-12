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Россия начала масштабные учения, которые демонстрируют всему миру восстановление ее военно-морской мощи, пишет американское издание Popular Mechanics. Военный эксперт Кайл Мизоками рассказал, что РФ действует одновременно в трех локациях, что создает угрозу не только для Украины, но и для НАТО.

Так, в Средиземном море сейчас находится две группировки кораблей, которые в случае необходимости могут не пустить в Черное море натовские эсминцы и тем самым исключить военное вмешательство США в конфликт на Украине. Руководство группировками осуществляется крейсерами «Маршал Устинов» и «Варяг».

Еще один ракетный крейсер «Москва» находится на учениях в Черном море. Автор публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отмечает, что РФ также выполнила «зловещий маневр», отправив в акваторию сразу шесть больших десантных кораблей. Они могут перевозить не только личный состав, но и бронетехнику и вооружения. Кроме того, корабли способны атаковать наземные и морские цели потенциального противника имеющимися на борту крылатыми ракетами.

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