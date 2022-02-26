Длительное воздействие COVID может проявляться десятками способов. В каких направлениях и насколько данный момент продвинулись исследования медиков, сообщает Popular Science. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Среди почти полумиллиарда человек, заразившихся COVID-19 во всем мире, примерно от 10 до 50 процентов будут испытывать долгосрочные симптомы. В течение четырех недель или лет после первоначального диагноза могут сохраняться последствия вируса , влияющие на то, как пациенты ведут свою повседневную жизнь.

Медицинские эксперты до сих пор пытаются понять, почему одних пациентов COVID захватывает надолго, а других нет. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cell, пациент может быть более склонен к долгосрочным симптомам, если он испытывает один или несколько из следующих биологических факторов: высокая вирусная нагрузка во время начальной инфекции, поток аутоантител, реактивация вируса Эпштейна, вирус Барра и диабет 2 типа в анамнезе.

Эти факторы не сразу видны у пациентов с самого начала, что затрудняет прогнозирование того, кто в конечном итоге подвергается более высокому риску длительного COVID. Некоторые исследования показывают, что вакцины вдвое снижают риск того, что взрослые переболеют COVID-19, но другие говорят об обратном.

Зияд Аль-Али, руководитель службы исследований в системе здравоохранения Сент-Луиса (США), заявляет, что возбудитель SARS-Cov-2 обычно укореняется в легких, где вирус, где может вызывать повреждение тканей и образование рубцов, препятствующих поступлению кислорода. Но он также «может поражать почти все системы органов – сердце, мозг, почки».

Недавнее предварительное исследование проанализировало медицинские карты почти 500 000 пациентов с COVID в Великобритании, чтобы выявить более 115 дальних симптомов, которые сохранялись после заражения в течение как минимум 12 недель. По словам Аль-Али, хотя не все симптомы проявляются у каждого пациента, в настоящее время задача состоит в том, чтобы связать симптомы с болезнью. На начальном этапе пандемии набор недугов у длительно заболевших был настолько причудливым, что опасения пациентов часто игнорировались врачами или ошибочно приписывались психологическим заболеваниям.

Алиса Перловски, кардиолог из Лос-Анджелеса, ранее была спортсменкой-стайером и пробегала марафоны. Но с тех пор, как она стала жертвой COVID в марте 2020 года, ее кровяное давление установилось выше нормы. Ее сердцебиение учащается, когда она резко встает – признак перенапряжения для человека, который до пандемии без проблем проводил на ногах 12 часов плюс день в больнице. В первые восемь месяцев после заражения COVID она испытывала хроническую усталость, которая, как считается, является побочным эффектом нарушения доставки кислорода из-за повреждения кровеносных сосудов и образования тромбов.

Аль-Али и его команда провели собственное обширное исследование того, как COVID разрушает сердце и кровеносные сосуды, но они признают, что механизмы до сих пор неясны. Они обнаружили, что вирус оставляет рубцы и убивает клетки сердца, заражает стенки кровеносных сосудов, нарушает гормональную регуляцию и настраивает иммунную систему против самой себя. Эти обширные причины могут лишь частично объяснить, как болезнь ухудшает распределение кислорода по всему телу для нормальной повседневной деятельности.

В исследовании, опубликованном в августе 2021 года, сообщается, что МРТ-сканирование головного мозга у 401 пациента с COVID выявило повреждение тканей и потерю серого вещества. Еще одной распространенной проблемой была атрофия головного мозга: в среднем у людей после заражения наблюдался меньший размер мозга и повышенное содержание спинномозговой жидкости. Пациенты также хуже справлялись с базовыми когнитивными тестами по сравнению с пациентами, не страдающими COVID.

Хотя многочисленные эффекты COVID на мозг до сих пор неясны, основные гипотезы предполагают , что вирус может проникать в головной мозг через обонятельные нервы или запускать иммунные клетки для атаки клеток мозга.

Помимо воздействия COVID на центральную нервную систему человека, еще одним коварным результатом является его влияние на вегетативную нервную систему – сеть нервов, лежащих вне головного мозга и регулирующих различные процессы в организме, протекающие на фоне человеческого сознания. Она управляет балансом и автоматически регулирует частоту сердечных сокращений и кровяное давление, когда человек переключается между различными видами деятельности.

Одна из давно переболевших COVID американок (PopSci по ее просьбе не сообщает настоящее имя) вела активную, полноценную жизнь до пандемии, а после – до сих пор находит физически сложным даже просто вставать из сидячего положения. Самые простые когнитивные задачи истощают ее энергетический запас. У нее развились аллергии: непереносимость еды и лекарств, случайная крапивница и проблемы со зрением. Она хочет, чтобы общественность знала, «насколько всеобъемлющей является эта инвалидность».

Филип А. Чан, врач-инфекционист из Университета Брауна, отметил и другие длительные симптомы у переболевших COVID – бессонница, диарея, выпадение волос, сухость кожи, эректильная дисфункция, нарушения речи. Разнообразные и, казалось бы, не связанные друг с другом болезни после первоначального приступа COVID не поддаются категоризации и подчеркивают, насколько обширен может быть охват вируса по всему телу.

«COVID в целом все еще является относительно новым вирусом», – напоминает Чан. В первые два года пандемии основное внимание в политике общественного здравоохранения уделялось сдерживанию пандемии. Теперь, когда волна Omicron достигла своего апогея, Чан считает, что пришло время переключить внимание на понимание и лечение затяжного COVID.

Лекарств от этого пока нет – современные методы лечения устраняют только симптомы, а не основную причину. Чан отмечает: «Это еще одна важная причина, по которой людям следует задуматься о вакцинации, если они еще этого не сделали». Он добавляет, что любой, у кого проявились симптомы через несколько недель после первого заражения COVID, должен как можно скорее обратиться за помощью к своему лечащему врачу, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение.

Аль-Али советует тем, кто полностью излечился от вируса или до сих пор избегал его, сохранять осторожность и не увеличивать нагрузку на ограниченные ресурсы национальных систем здравоохранения. Потому что кошмар пандемии еще не закончился, он актуален для миллионов «долговременных больных» от последствий COVID.