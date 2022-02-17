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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей антироссийской риторике добрался и до китайской социальной сети Weibo. Он написал, что РФ продолжает агрессию в Европе и нарвался на лавину критики со стороны пользователей сервиса.

Читателей заинтересовало, с какой стати британский глава правительства решил вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным именно в китайской социальной сети:

«Вы, премьер-министр Великобритании, заходите на китайский Weibo, чтобы поговорить с президентом России?», – недоуменно спросил один из пользователей.

Другой заявил, что если Джонсону так сильно хотелось выяснить отношения с Путиным, нужно было приезжать в Пекин на открытие Олимпийских игр.

«Я слышал, что вы бойкотировали Зимние Олимпийские игры и, не получив ни одной золотой медали, пришли сюда жаловаться?», иронично заметил еще один читатель.

Кроме того, пользователи посоветовали Джонсону больше не писать таких постов в социальной сети, так как до российского президента они все равно не дойдут, а китайцам совершенно не интересны жалобы британского премьера.

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