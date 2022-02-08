На популярном западном форуме Reddit разгорелась дискуссия по поводу вклада Советского Союза в разгром нацистской Германии во времена Второй мировой войны. Причиной стала публикация результатов опроса, проводимого в США, Франции и Великобритании. Пользователи из этих стран считают, что именно их армии фактически в одиночку одолели фашистов.

Впрочем, такое мнение высказали не все. Так, пользователь Jadeskye7 сообщил, что он из Британии, но наибольший вклад все же внес СССР. Именно на Восточном фронте шли самые ожесточенные сражения, которые можно вообще назвать другой войной.

«Я немец и считаю, что в реальных боях больше всего сделал СССР», – поддержал эту точку зрения Azaghal1988.

MaritimeMonkey написал, что согласен, но только если речь об СССР, а не только о России. Потому что сама она не сумела бы победить нацистские войска.