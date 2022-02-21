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Россия озадачила натовскую разведку и «гуру центров OSINT» буквой «Z» на танках, бронетранспортерах, грузовиках и иной боевой технике. Мало того, это обозначение никак не могут расшифровать и российские пользователи Сети.

Телеграм-канал Сolonelcassad написал, что все огромные возможности центров OSINT, позволяющие специалистам центра получать подробные разведывательные данные по спутниковым снимками и эффективно анализировать открытые источники данных, оказались бессильны перед обычной буквой, нанесенной на технику рядом с украинскими границами.

По словам российских пользователей, буква специально была нанесена на технику, чтобы продемонстрировать – даже самые крутые разведки мира могут оказаться в тупике из-за простой мелкой детали, столкнуться с простой на вид задачей, которую практически невозможно решить, не зная ответ заранее.

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