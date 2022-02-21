читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На вопрос ведущего телеканала Sky News о «150 тысячах военнослужащих ВС РФ» на границах с Украиной, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал меньше доверять разведкам США и Великобритании, которые предоставляют недостоверную информацию. Он напомнил, что эти самые разведки видели даже ядерное оружие в Ираке, которого на самом деле никогда не существовало.

«Прежде всего, кто их считал? Откуда вы взяли эту цифру 150 тысяч человек? Я помню, сначала было 100 тысяч, потом было 120 тысяч, теперь 150 тысяч. Кто-то говорит 190 тысяч. Я признаю, что инфляция здесь в Нью-Йорке очень высокая — мы видим по ценам», – не без юмора заметил Полянский.

По его словам, подсчеты американской и британской разведок включают военнослужащих, которые находятся в местах своей постоянной дислокации в 300-400 километрах от границы с Украиной. Кроме того, все российские войска находятся в пределах РФ, на что имеют полное право. А вот 120 тысяч украинских бойцов на линии разграничения в Донбассе действительно должны вызывать обеспокоенность не только у России, но и у США с Британией, радеющих якобы за мир.

Полянский также напомнил, что Киев активизировал обстрелы ДНР и ЛНР, что не позволяет говорить о снижении напряженности в регионе.

Вам может понравиться

Пилот ВВС США выразил недовольство хаосом, устроенным российским истребителем Су-35

Американский пилот Гай Снодграсс высказал недовольство действиями экипажа российского истребителя Су-35, который якобы чуть не сбил его самолет над Средиземным морем, пишет портал Avia.Pro. Летчику не понравилось, что истребитель пролетел

В марте 2022 года россияне получат выплату в размере не менее 8 тысяч рублей

Уже в скором времени некоторые россияне смогут получить от ПФР новое пособие, размер которого составит не менее 8000 рублей. Об этом сообщает PRIMPRESS, ссылаясь на заместителя министра труда и социальной
  • Анна
  • 20.02.2022
  • читать 1 минуту

Глава ЛНР Пасечник призвал защитить родную землю всех мужчин, способных держать в руках оружие

В своем обращении к жителям ЛНР глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник призвал стать на защиту своей земли всех мужчин, которые могут держать оружие в руках. Помимо этого, он объявил об
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 февраля – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 21 февраля – пасмурно, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Королев: погода, 21 февраля – небольшой дождь, до 5 °C | Подольск: погода, 21 февраля – облачно с прояснениями, до -0 °C | Армавир: погода, 21 февраля – небольшой дождь, до 6 °C |