На вопрос ведущего телеканала Sky News о «150 тысячах военнослужащих ВС РФ» на границах с Украиной, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал меньше доверять разведкам США и Великобритании, которые предоставляют недостоверную информацию. Он напомнил, что эти самые разведки видели даже ядерное оружие в Ираке, которого на самом деле никогда не существовало.

«Прежде всего, кто их считал? Откуда вы взяли эту цифру 150 тысяч человек? Я помню, сначала было 100 тысяч, потом было 120 тысяч, теперь 150 тысяч. Кто-то говорит 190 тысяч. Я признаю, что инфляция здесь в Нью-Йорке очень высокая — мы видим по ценам», – не без юмора заметил Полянский.

По его словам, подсчеты американской и британской разведок включают военнослужащих, которые находятся в местах своей постоянной дислокации в 300-400 километрах от границы с Украиной. Кроме того, все российские войска находятся в пределах РФ, на что имеют полное право. А вот 120 тысяч украинских бойцов на линии разграничения в Донбассе действительно должны вызывать обеспокоенность не только у России, но и у США с Британией, радеющих якобы за мир.

Полянский также напомнил, что Киев активизировал обстрелы ДНР и ЛНР, что не позволяет говорить о снижении напряженности в регионе.