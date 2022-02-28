Польский кабинет министров заявил, что намерен добиться не только окончательной блокировки «Северного потока-2», но и прекращения эксплуатации первого газопровода. Представители правительства связывают это с ситуацией на Украине, передает издание “Прайм”.

Пресс-секретарь Кабмина Петр Мюллер высказался в том духе, что Германия «правильным образом» решила вопрос по сертификации нового газопровода. Однако Варшава намеревается потребовать ужесточения ограничительных мер и призвать ЕС закрыть первый «Северный поток».

По словам Мюллера, наложенные в настоящий момент санкции стали полной неожиданностью для России и поэтому возымели нужный эффект. Однако их недостаточно.

Напомним, что ранее в Германии заявили об отмене контракта на газопровод «Северный поток-2». Такое решение приняла перестраховочная компания Munich Re.