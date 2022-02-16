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Замминистра юстиции Польши Себастьян Калета допустил, что Варшава прекратит платить взносы ЕС, если фонды Евросоюза окажутся для нее заблокированы, передает РИА Новости.

Он заявил, что в данном случае Польша начнет сильно сомневаться в тех политиках ЕС, которые так или иначе оказывают влияние на бюджет страны. Также Калета отметил, что блокирование фондов является нарушением действующего законодательства Евросоюза, поэтому Варшава вправе компенсировать потери, которые образуются в результате таких действий Брюсселя.

Напомним, что ранее Варшава и Будапешт блокировали решение Евросоюза о создании фонда восстановления экономики ЕС и многолетний финансовый план на саммите 2020 года. Несмотря на это, оба документа были приняты. Согласно плану, страны, чья экономика ощутила на себе негативное воздействие пандемии, могут рассчитывать на получение субсидий и кредитов на льготных условиях от ЕС.

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