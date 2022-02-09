Базы Соединенных Штатов в Румынии и Польше с размещенными на них системами противоракетной обороны предназначены не только для перехвата российских боезарядов. Кроме того, они задействуются для получения разведданных, рассказал польский эксперт Яцек Раубо.

В своем интервью изданию Polska Times он пояснил, что развертывание этих систем стало для Москвы неприятным сюрпризом. Они оснащены оборудованием для отслеживания самых различных сигналов, а также для перехвата и анализа данных. Благодаря этому американская разведка будет получать гораздо больше подробной информации о действиях РФ и боевых системах, расположенных на границах Североатлантического альянса.

Напомним, что США и НАТО раздувают антироссийскую истерию с «нападением» на Украину и под шумок усиливают свое военное присутствие на границах РФ. Москва отвергает любые обвинения в подготовке «вторжения» и заявляет, что ВС РФ, в отличие от натовских сил, перемещаются исключительно по своей территории.