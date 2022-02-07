Украинцы, которые сейчас обитают и трудятся в Польше, стремятся всеми силами получить Карту поляка, которая даст им возможность избежать мобилизации в ВСУ в случае гипотетической войны с Россией. Такое заявление сделал эксперт Конрад Ренкас в издании Myśl Polska. Он также отметил, что количество желающих оформить этот документ в последнее время выросло в несколько раз.

По словам Ренкаса, официальная статистика гласит лишь о 130 тысячах Карт поляка, уже выданных украинцам. Однако и консульские службы Польши, и внешнеполитическое ведомство Украины уверены, что эта цифра занижена в десятки раз.

Эксперт отметил, что законы страны позволяют получать Карту поляка всем желающим, но ее наличие еще не означает гражданства Польши и не является декларацией принадлежности к ее народу.

Ренкас также рассказал, что если война действительно начнется, то в непосредственной близости от зоны боевых действий могут оказаться около двух миллионов граждан Польши. В то же время более 3 миллионов украинцев спрячутся в чужой стране, чтобы уклониться от участия в борьбе за суверенитет своего государства.