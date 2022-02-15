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Польша в очередной раз провела командно-штабные учения, в которых имитировала боевые действия против армии РФ и намеревалась продержаться в «виртуальной войне» 20 дней. Однако результаты маневров стали для нее неожиданными, так как уже на пятый день российские войска вышли к Варшаве.

Эксперты китайского издания Sohu рассказали, что отношения России с Польшей сегодня окончательно расстроились из-за Варшавы, которая на всю Восточную Европу транслирует свои русофобские настроения и делает наглые и провокационные заявления. Враждебность по отношению к РФ заставляет поляков имитировать такие вот «войны».

На этот раз учения были рассчитаны на 20 дней и за это время Польша намеревалась одержать победу. Для этой цели она включила в маневры даже то вооружение, поставка которого только готовится и состоится в течение нескольких последующих лет. Однако эта «военная хитрость» не помогла, Варшава пала всего за 5 дней.

По словам авторов публикации, полякам повезло, что они схлестнулись с РФ лишь виртуально, а не на реальном поле боя. Учения показали, что Польше еще очень далеко до РФ в военном плане, поэтому их агрессивные и амбициозные заявления – это просто пустые слова, не подкрепленные на практике.

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