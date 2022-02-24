Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что постоянное представительство страны в НАТО подало заявку о консультациях по поводу применения 4 статьи Устава Североатлантического альянса из-за растущей угрозы для Варшавы, передает РИА Новости.

Он также высказался в том духе, что Польша надеется на усиление военного присутствия Североатлантического альянса у своих границ. Решение об этом, считает Мюллер, должно быть принято сегодня, на заседании НАТО, посвященном утренним событиям на Украине.

Также Мюллер отметил, что вечером в четверг состоится встреча лидеров государств Евросоюза. Они будут принимать решения о жестких и далекоидущих санкциях против РФ. К ним, к примеру, относятся блокировка финансовых систем, а также блокада торговли между государствами.