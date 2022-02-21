В случае противостояния с НАТО Россия моментально завоюет превосходство в воздухе и нанесет серьезный урон Сухопутным войскам Альянса, уверен полковник американских ВВС Максимилиан Бремер.

Он пояснил, что в распоряжении блока недостаточно самолетов, способных оказать противодействие России. Помимо этого, в распоряжении РФ имеются передовые комплексы противовоздушной обороны, которые не допустят вторжения истребителей и бомбардировщиков НАТО в свое воздушное пространство. Они с легкостью «перещелкают» самолеты Альянса.

ЗРПК «Панцирь», а также ЗРК «Бук», «Тор» и «Тунгуска» представляют для авиации НАТО серьезную опасность, не говоря уже об С-400 и новейших С-500 «Прометей». Помимо этого, российские военнослужащие в совершенстве владеют переносными ЗРК «Верба» и «Игла», количества которых будет вполне достаточно, чтобы разделаться с натовскими самолетами.