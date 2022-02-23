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Настоящий американский полковник и специалисты в области «операций сопротивления» Брайан Пети рассказал о возможной партизанской войне на Украине. Он заявил, что лично принимал участие в создании 150 батальонов территориальной обороны страны.

По словам Пети, Соединенные Штаты всячески поддерживают создание этих подразделений, так как в случае партизанской войны на Украине Вашингтон сможет зарабатывать огромные деньги, снабжая ее оружием, боеприпасами и техникой.

В настоящий момент 150 батальонов созданы и рассредоточены таким образом, чтобы прикрывать всю территорию страны. При этом одни из них уже укомплектованы и вооружены на все 100 процентов, а другие, напротив, испытывают сложности. Но работа над ними все еще ведется.

Пети также заявил, что 150 батальонов – это внушительная сила, которая может разрушить планы России по «захвату Украины».

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