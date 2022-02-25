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Мероприятия военного характера на Украине будут закончены Россией за 3-4 дня, заявил полковник МВД РФ в отставке Виктор Андреев. Он пояснил, что в настоящий момент наступательные действия ведутся только на Донбассе, где ЛНР и ДНР отвоевывают свои территории. В других же городах армия РФ лишь точечно атакует объекты военной инфраструктуры.

Всю полноту ответственности за то, что происходит на Украине, должен нести Запад. Эксперт отметил, что именно США и НАТО вооружали Киев, лепили из него «анти-Россию» и постоянно подталкивали к боевым действиям. Последствия их «помощи» сейчас вынуждена ликвидировать РФ.

Также Андреев отметил, что России в любом случае нужно остановить агрессивные ВС Украины, которые в ином случае вряд ли оставят Донбасс в покое. Киев, по словам экспертов, не хочет понимать этого.

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