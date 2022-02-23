Появление на территориях ДНР и ЛНР российских войск вынудит Украину быстро сложить оружие и прекратить боевые действия против республик, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, если Киев не захочет сдаваться, его подразделения будут уничтожены.

Армия РФ не станет терпеть обстрелов со стороны ВСУ, заявил аналитик. Поэтому она проведет силовую операцию, направленную на нейтрализацию украинских подразделений, продолжающих наносить артиллерийские удары по ДНР и ЛНР.

В этом случае ВСУ будет ожидать печальная судьба. Они либо попадут в окружение и будут вынуждены сложить оружие, либо российские ВС их просто уничтожат. В любом случае на Донбассе будет создана зона безопасности, в которой больше не будет обстрелов мирного населения, наблюдателей и военнослужащих ДНР и ЛНР.