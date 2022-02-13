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Россия намерена начать «войну против Украины» на море, заявили журналисты польского издания Polityka, которым тоже захотелось испытать свои силы в написании сценариев «захвата Киева». Они пояснили, что военно-морские учения, которые проводит РФ, вполне могут быть предвестником «нападения».

Наибольшее внимание польских экспертов привлекли большие десантные корабли РФ, вошедшие в акваторию Черного моря 9 и 10 февраля. Эти БДК способны перевозить целую бригаду морской пехоты, а также осуществлять транспортировку бронетехники, оружия и боеприпасов. Не исключено, говорят поляки, что именно эти корабли сыграют ключевую роль в гипотетической войне.

Переброска в Черное море больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов является лишь одним из этапов «плана» России по «нападению» на Украину, заявили польские журналисты. Напомним, что РФ отрицает какую-либо подготовку к «вторжению» и подчеркивает, что все ее войска и боевые корабли проводят маневры исключительно на территории страны.

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