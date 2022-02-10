Партия ЛДПР может быть переформатирована под зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, который и возглавит ее вместо Владимира Жириновского. Такое предположение высказал политический эксперт Максим Жаров.

Он пояснил, что слухи о таких перестановках ходят довольно давно. Медведев сейчас является одним из лидеров «Единой России», однако эта партия также планирует сделать ребрендинг. В этой ситуации зампред Совбеза может возглавить ЛДПР.

Ранее публицист Станислав Белковский высказал свои предположения по смене руководителя в либерал-демократической партии. Он заявил, что возглавить ее может Виталий Милонов, у которого имеются хорошие перспективы в российской политике.