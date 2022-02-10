Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 1 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 1
Telegram 0

Партия ЛДПР может быть переформатирована под зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, который и возглавит ее вместо Владимира Жириновского. Такое предположение высказал политический эксперт Максим Жаров.

Он пояснил, что слухи о таких перестановках ходят довольно давно. Медведев сейчас является одним из лидеров «Единой России», однако эта партия также планирует сделать ребрендинг. В этой ситуации зампред Совбеза может возглавить ЛДПР.

Ранее публицист Станислав Белковский высказал свои предположения по смене руководителя в либерал-демократической партии. Он заявил, что возглавить ее может Виталий Милонов, у которого имеются хорошие перспективы в российской политике.

Вам может понравиться

The Washington Post: Европа занимается кризисной дипломатией на Украине, а Россия направляет в Черное море боевые корабли

Западные СМИ сообщили о том, что РФ «стягивает последние силы» для «вторжения» на Украину. Речь идет о шести больших десантных кораблях, три из которых уже вошли в Черное море. По

Конгрессмены США призвали Байдена снизить зависимость страны от ядерного оружия

В Конгрессе США указали, что Байдену необходимо понизить зависимость государства от ядерного оружия. Об этом рассказывает портал RT. В своём письме, адресованном Байдену, авторы отметили, что сейчас США приближаются к
  • Анна
  • 10.02.2022
  • читать 1 минуту

The Telegraph: Использование доллара как оружия против России ударит по США и Европе

США активно используют свою национальную валюту в качестве оружия против РФ, не подозревая, что делают хуже только себе. Мало того, такими действиями они могут обрушить всю мировую экономику, пишет британское
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 10 февраля – небольшой снег, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 февраля – переменная облачность, до -6 °C | Королев: погода, 10 февраля – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 10 февраля – небольшой снег, до -0 °C | Армавир: погода, 10 февраля – переменная облачность, до 4 °C |