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Соединенные Штаты допустили ошибку, не согласившись на требования России по гарантиям безопасности. В ответ на это РФ может пойти против условий Основополагающего акта об отношениях с Североатлантическим альянсом и создать ему множество проблем.

Так, продолжение расширения НАТО на восток или попытка разместить на территории Грузии и Украины ядерное оружие США вызовет мощное противодействие со стороны РФ. Она просто введет свои войска в эти государства, игнорируя возможности Вашингтона для введения санкций. Тем более, что своими ограничениями Запад больше вредит себе, чем Москве.

Кроме того, РФ может вернуть ядерное оружие в Калининградскую область или разместить его на территории Белоруссии, взяв под полный свой контроль весь европейский континент.

Политолог Максим Царев в интервью изданию SOLENKA.INFO также отметил, что Альянс угодил в ловушку, слишком уж увлекшись расширением. Он пропустил момент, когда Россия набрала прежнюю силу и превратилась в настоящую угрозу для НАТО, способную пресекать все его новые провокации.

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  • Анна
  • 15.02.2022
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