Россия может использовать против США мощный боевой прием, который в свое время применил СССР, уверен политолог Александр Степанов. По его словам, этот подход позволит РФ всерьез и надолго закрепиться в Латинской Америке.

Политолог пояснил, что в Советском Союзе была сильная система военного образования, благодаря которой даже сейчас в Латинской Америке очень многие знают великих русских писателей и могут их цитировать наизусть. Для СССР это было не просто обучение, а фактически формирование новых союзников.

Россия может пойти по тому же пути, разработать программы военного обучения и тем самым усилить свое военное присутствие в регионе.

Также она может осуществлять поставки оружия в страны, которые составляют антиамериканский блок в Латинской Америке. Это не обязательно должны быть ядерные ракеты. Вместо них имеет смысл сперва поставлять те виды вооружений, посредством которых государства смогут решать собственные военные задачи.