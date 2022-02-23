читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия сейчас должна оставаться максимально бдительной, так как после признания ДНР и ЛНР, а также получения президентом Владимиром Путиным одобрения использования войск РФ на Донбассе Киев может устраивать серьезные диверсии против мирного населения страны, считает политолог Владимир Соловейчик.

Он пояснил, что натовские страны не станут вмешиваться и вводить свои войска на Украину для прямого вооруженного столкновения с РФ. Однако они могут толкать Киев на разного рода диверсии – минирование стратегически важных объектов социальной инфраструктуры, откровенные террористические акты, направленные против граждан России.

«Поэтому всем нам необходимо сохранять бдительность и оперативно реагировать на всяческие действия, направленные в пользу киевского режима и запрещенных в нашей стране украинских буржуазно-националистических организаций», – заявил эксперт.

Спецслужбы Украины, по его словам, давно уже прекратили выполнять функции, направленные на обеспечение национальной безопасности. Они превратились в террористические организации, бандитские формирования, способные на любые действия, поэтому РФ нужно бдительно следить фактически за каждым их шагом.

Вам может понравиться

Постпред Украины в ООН Кислица допустил возможность прямых переговоров с Россией

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, при каких условиях Украина согласится на проведение прямых переговоров с Россией. Как сообщает издание РИА Новости, этот вопрос журналисты задали Кислице после проведённого
  • Анна
  • 22.02.2022
  • читать 1 минуту

Полянский усомнился в информации разведок Британии и США о численности войск РФ на границах с Украиной

На вопрос ведущего телеканала Sky News о «150 тысячах военнослужащих ВС РФ» на границах с Украиной, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал меньше доверять разведкам США и Великобритании,

Пенсионерам рассказали о новой выплате в 6 тыс. 330 рублей до 25 февраля 2022 года

Пенсионерам сообщили о выплате, которую они получат вместе с пенсией до 25 февраля. Об этом стало известно изданию PRIMPRESS. Как было заявлено, речь идёт о ежемесячной денежной выплате (ЕДВ), которую
  • Анна
  • 21.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | город Мытищи: погода, 23 февраля – небольшой снег, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до 9 °C | Подольск: погода, 23 февраля – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до 14 °C |