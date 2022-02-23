Россия сейчас должна оставаться максимально бдительной, так как после признания ДНР и ЛНР, а также получения президентом Владимиром Путиным одобрения использования войск РФ на Донбассе Киев может устраивать серьезные диверсии против мирного населения страны, считает политолог Владимир Соловейчик.

Он пояснил, что натовские страны не станут вмешиваться и вводить свои войска на Украину для прямого вооруженного столкновения с РФ. Однако они могут толкать Киев на разного рода диверсии – минирование стратегически важных объектов социальной инфраструктуры, откровенные террористические акты, направленные против граждан России.

«Поэтому всем нам необходимо сохранять бдительность и оперативно реагировать на всяческие действия, направленные в пользу киевского режима и запрещенных в нашей стране украинских буржуазно-националистических организаций», – заявил эксперт.

Спецслужбы Украины, по его словам, давно уже прекратили выполнять функции, направленные на обеспечение национальной безопасности. Они превратились в террористические организации, бандитские формирования, способные на любые действия, поэтому РФ нужно бдительно следить фактически за каждым их шагом.