Признание Россией Луганской и Донецкой народных республик может стать для Киева поводом начать войну. В этом случае ВСУ начнут продвижение в трёх направлениях. Такое предположение высказал политолог Владимир Рогов.

Украинские войска, по мнению специалиста, могут начать боевые действия непосредственно на Донбассе, а также на границе с Крымом и Белоруссией. По словам Рогова, случаи, когда Украина нарушала границы сопредельных стран, посылая разведывательные летательные аппараты, известны. Бывали случаи и “случайного” обстрела белорусских территорий.

По словам политолога, военные действия Украина может начать, как с артиллерийского обстрела, так и с диверсий, которые могут устраивать небольшие подготовленные группы.

21 февраля президент Владимир Путин заявил о признании Луганской и Донецкой народных республик. Тогда же с главами ЛНР и ДНР Россия подписала соглашение о дружбе и взаимопомощи, которое позволяет вводить войска на контролируемые народными республиками территории Донбасса.