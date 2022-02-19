Немецкий политолог Александр Рар заявил, что высказывания США и НАТО о дальнейшем расширении против России являются «ужасающим сигналом» для всей Европы. По его мнению, если Альянс продолжит принимать новые государства, то конфликт можно будет разрешить только военным путем.

Также Рар напомнил, что в ходе Мюнхенской конференции прозвучали заявления, что только либеральные ценности являются «легитимными» в современном устройстве мира. Запад не собирается отказываться от этого нарратива, а вот все, что говорит Россия, признается пропагандой. Подобная тактика может привести разве что к эскалации конфликта, но не к его решению.

Рар отметил, что окончательного решения Запад все же не огласил, поэтому остается надеяться, что НАТО в ближайшем будущем образумится и изменит решение о расширении. Это единственный способ остановить конфликт, причем в Альянсе о нем хорошо осведомлены.