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Нападки Соединенных Штатов на «Северный поток-2» помогают Китаю, а также ускоряют его сближение с Россией, уверен политолог Сергей Михеев. Он пояснил, что Пекин достаточно активно использует сложившуюся с газопроводом ситуацию в своих интересах, однако на фоне сотрудничества между КНР и РФ это не приводит к каким-либо серьезным сложностям.

«Китайцы спекулируют ситуацией с “Северным потоком”, говорят: “о, да у вас там проблемы, поэтому нам нужна особая цена на газ”. Не знаю, понимают американцы или европейцы, но они, тормозя “Северный поток — 2”, подыгрывают китайцам, усиления которых американцы так боятся. Но, на самом деле, они им косвенно помогают, может быть, сами того не понимая», – отметил эксперт.

Напомним, что президент США Джо Байден на днях заявил, что если Россия «вторгнется» на Украину, то «Северный поток-2» работать не будет. Также США активно занимаются поисками альтернативных поставщиков газа для Европы, но пока эти попытки не приводят к желаемым результатам.

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