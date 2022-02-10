Переброска американских войск в Польшу и Румынию необходима не столько для защиты от «российской агрессии», сколько для подстраховки армий этих государств в их стремлении захватить западную часть Украины. Такую неожиданную версию высказал политолог Дмитрий Куликов.

Он пояснил, что Польша и Румыния давно претендуют на Галичину и Буковину, считая их своими территориями. Они вполне могут отправить свои войска для захвата западной части Украины, если в стране начнется конфликт с Россией либо очередная «война всех против всех», затеянная радикалами.

Войска Соединенных Штатов станут в этом случае вторым эшелоном. Они подстрахуют польские и румынские подразделения, чтобы исключить возможное сопротивление Киева. По словам Куликова, в пользу данного сценария говорит также перенос дипломатической миссии на Украине из столицы во Львов, являющийся центром Галичины.