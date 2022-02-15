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Североатлантический альянс и Украина негодуют из-за учений ВМФ России в Черном море. Они называют эти маневры демонстрацией силы, а также «подготовкой к вторжению», которое, напомним, сами Соединенные Штаты и придумали.

Так, представитель Пентагона Джон Кирби в воскресенье заявил, что Россия нарастила в Черном море такие силы, которые представляют для Украины и ее суверенитета серьезную угрозу.

Киев высказался в том духе, что перекрытием зон для учений в акватории Москва хочет дестабилизировать ситуацию на Украине. Она якобы милитаризует Черное море и Крымский полуостров, чтобы продолжать «давление» на Киев.

Эти заявления прокомментировал политолог Андрей Кошкин, который отметил, что РФ выполняет те действия, которые необходимы для обеспечения национальной безопасности. Агрессором же, обостряющим ситуацию в регионе, выступает как раз Североатлантический альянс. Именно он стягивает дополнительные силы в Восточную Европу, а также устраивает периодические провокации в Черном и других морях. Россия не может оставить без внимания очевидные факты усиления НАТО и поэтому остужает горячие головы военно-морскими маневрами.

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