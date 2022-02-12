Соединенные Штаты хотят превратить Черноморский регион в такую же «пороховую бочку», которую они раньше создали на Балканах, уверен политолог Владимир Киреев. Так он прокомментировал заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о желании разместить ударные группы Альянса в Болгарии, Румынии и Грузии.

По словам эксперта, во всех этих странах уже и так имеются группировки войск НАТО. Поэтому речь идет об отправке дополнительных сил, которые блок намерен задействовать для давления на Россию. Однако с проблемами столкнется не столько РФ, сколько Евросоюз.

Действия США, пояснил эксперт, провоцируют начало боевых действий в Причерноморском регионе. Они, в свою очередь, приведут к появлению огромного количества беженцев, которые направятся в Европу. Это вызовет мощный экономический кризис в ЕС, который может смести и Соединенные Штаты, затевающие дестабилизацию ситуации в регионе, и саму объединенную Европу.