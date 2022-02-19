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Президент Украины Зеленский так же, как и его предшественник Петр Порошенко, «петляет», не желая делать выбор между боевыми действиями и исполнением Минских соглашений. Другого выхода он не видит, так как на деле приходится выбирать между РФ и Соединенными Штатами, уверен политический эксперт Вадим Карасев.

Он пояснил, что действия России сейчас направлены на то, чтобы заставить Соединенные Штаты надавить на Киев и заставить его вернуться к Минским соглашениям. Но Вашингтон отлично понимает, что одной из главных целей этих договоренностей является недопущение расширения НАТО за счет Украины. Именно поэтому он до конца отстаивает придуманный США принцип «свободы выбора».

Напомним, что западные политики и СМИ продолжают истерить по поводу «нападения» России на Украину. Они прогнозировали его на 16 февраля, потом заявляли, что на этой неделе «вторжение» уже «точно» состоится. Теперь президент США Джо Байден заявляет о следующей неделе, потому что на этой Россия снова разочаровала его ожидания.

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