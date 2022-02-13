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Главной целью антироссийской истерии, которую Запад раздувает уже третий месяц, является «Северный поток-2». Соединенные Штаты упорно хотят продавать Европе свой дорогостоящий сжиженный газ, поэтому делают все возможное, чтобы не допустить ввода в эксплуатацию российского газопровода, уверен политолог Дэвид Хендриксон.

Американский эксперт заявил, что США добились на этом поприще немалых успехов. Они сумели запугать войной и Украину и Европу, причем последняя теперь затягивает сертификацию «Северного потока-2», так как боится, что РФ использует его «как оружие».

Кроме того, США сбагрили Киеву тонны никому не нужного оружия и обеспечили хорошую прибыль для своего военно-промышленного комплекса. Война же, о которой трубят американские и британские СМИ – это просто вздор, придуманный в Пентагоне. На самом деле Россия и не собиралась вторгаться на Украину. США лишь воспользовались ситуацией и разогнали панику, которая играет им на руку сразу в нескольких сферах.

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