Обиженный Зеленский пытается отыграться на США и Европе с помощью банального шантажа, уверен политолог Павел Фельдман. Он заявил, что высказывания президента Украины о возможном возвращении ядерного статуса страны призвано заставить Запад задуматься об увеличении военной помощи Киеву.

В ходе Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что поручил МИД созвать саммит стран Будапештского меморандума. Это необходимо ему, чтобы на переговорах потребовать больше оружия и денег якобы для борьбы с РФ, а также санкций против России, вводимых на упреждение «вторжения».

Владимир Зеленский понимает, что Запад не собирается продолжать оказывать помощь и уж точно не обеспечит ее в таких объемах, какие нужны Украине. Поэтому он пустился в ядерный шантаж, хотя Киев сегодня не в состоянии восстановить стратегический арсенал.