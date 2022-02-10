Киев может использовать российские учения в Черном и Азовском морях, чтобы устроить провокацию против РФ, считает политолог Александр Дудчак. Он пояснил, что украинские ВМС проигнорируют закрытие Москвой нескольких зон для военно-морских маневрах и подставят гражданское судно под ракеты России.

По его словам, Киев вполне может пойти на такой шаг, чтобы создать повод для введения Соединенными Штатами санкций против РФ. Для этого он может отправить какой-нибудь сухогруз в зону проведения учений. Причем совершенно не обязательно, что судно затопят российские корабли.

Если с попаданием по сухогрузу ничего не выйдет, Киев сам его атакует и спишет все на Россию. Разбираться и искать доказательства никто не будет, так как Соединенные Штаты только и ждут любого формального повода, чтобы атаковать Москву своими «адскими санкциями».