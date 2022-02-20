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Киев фактически начал полномасштабное наступление на Донбассе. Он экспериментирует и пытается найти, где находятся красные линии, которые нельзя переступать, уверен политический эксперт Дмитрий Абзалов.

Он пояснил, что Украина ищет точку невозврата, наращивая давление. Сперва усиливает обстрелы, затем захватывает населенные пункты в серой зоне, от которой практически ничего уже не осталось, движется все дальше, пока не упрется в эту самую точку.

Политолог также отметил, что Россия войска от границы отводит, выполняя условие США, однако никаких ответных действий со стороны Вашингтона не видать. В результате возникла ситуация, в которой отсутствие попыток развязать боевые действия стало значительно сложнее объяснить, чем вооруженное столкновение.

Напомним, что Киев с 17 февраля интенсивно обстреливает ДНР и ЛНР. Власти республик проводят массовую эвакуацию, в ходе которой мирных граждан вывозят на территорию России.

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  • Анна
  • 18.02.2022
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