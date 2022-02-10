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Из-за недальновидных действия администрации президента Джо Байдена, выгоду получил президент России Владимир Путин. Такое мнение высказал американский политик Мэтт Долан по поводу ситуации в энергетической отрасли. 

В своей статье для Columbus Dispatch Долан указывает, что в погоне за сокращением выбросов в атмосферу, Вашингтон по факту приводит к развалу нефтяную и газовую отрасль США.  

В частности, Байден запретил реализовывать проект по строительству нефтепровода Keystone XL. Этим воспользовался Владимир Путин, который быстро наполнил рынок нефтью из России, пишет Долан. 

Политик также упомянул, что за последний год в США было наложено немало ограничений на производство энергосырья, из-за чего позиции России на рынке только укрепились. 

Ранее сообщалось, что власти США склоняют европейские страны к введению санкций против российского газопровода “Северный поток – 2” на фоне ухудшений взаимоотношений с Москвой. Однако пока в Европе уклоняются от принятия подобных решений. А в России заявляют, что тему с газопроводом не следует политизировать, поскольку это коммерческий проект, который выгоден обоим сторонам. 

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