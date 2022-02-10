Уже через два месяца Иран сможет приступить к созданию ядерной бомбы, так как получит достаточно материалов для этой цели, рассказало американское издание Politico со ссылкой на администрацию президента США.

Представитель Сената Боб Менендес прокомментировал это заявление и высказался в том духе, что появление у Ирана ядерного оружия лишит страну возможности и дальше вести дипломатические переговоры с Соединенными Штатами.

Еще один сенатор Крис Мерфи назвал информацию пугающей и заявил, что остановить Иран можно только в случае заключения с ним ядерной сделки. Она не позволит ему заниматься созданием бомбы и принесет больше пользы, чем применяемые ранее санкции и атаки на физиков-ядерщиков.

Против ядерной сделки выступают сенаторы от Республиканской партии, которые грозят не дать Джо Байдену подписать это соглашение без обсуждения в Конгрессе.