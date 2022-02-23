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Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского совсем скоро может оборваться. Глава государства больше не нужен Великобритании и США, поэтому они поступят с ним так же, как и со своими «партнерами» из Афганистана, считает политолог Михаил Погребинский.

Он пояснил, что США неоднократно «кидали» глав государств, находившихся под внешним управлениям. Сейчас пришел черед Украины и лично президента Зеленского. Если в Вашингтоне будет принято решение, что он больше не нужен, дальнейшая политическая карьера бывшего комика резко оборвется.

Для этой цели США даже не нужно особо стараться. Несмотря на то, что Зеленский уже третий год пытается угодить радикальным националистам, они не отвечают ему взаимности и вообще терпеть его не могут. Поэтому достаточно сделать несколько вбросов, чтобы спровоцировать очередной майдан, плавно переходящий в государственный переворот.

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