Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Подводная лодка класса «Вирджиния», принадлежащая ВМС США углубилась в территориальные воды РФ на 4 километра, а выдворить ее удалось лишь спустя три часа после обнаружения, рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Но его заявление не дает ответов на несколько важных вопросов.

Так, неизвестно, каким именно образом субмарина ухитрилась беспрепятственно проскочить в территориальные воды России. Кроме того, многие эксперты предполагают, что подлодка могла находиться в районе учений у острова Уруп на протяжении нескольких дней подряд, проводя разведывательную, исследовательскую или любую другую миссию. Обнаружить ее удалось благодаря чистой случайности, так как самолеты Ил-38 были подняты в небо как раз для отработки поиска АПЛ условного противника.

Напомним, что выдворить субмарину удалось с применением спецсредств, мнения экспертов о которых тоже расходятся. Одни специалисты заявляют, что речь идет о специальных взрывных патронах, которые просто указывают экипажу подлодки на ее обнаружение. Другие упоминают предупредительное бомбометание по курсу АПЛ, из-за которого она отстрелила прибор гидроакустического противодействия и спаслась бегством.

Вам может понравиться

Политолог Кортунов считает, что нахождение субмарины США в водах России является «типичным инцидентом»

Политолог и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал инцидент с субмариной ВМС США, обнаруженной у Курил. Его слова передаёт РЕН ТВ. Согласно мнению Кортунова, инцидент можно назвать
  • Анна
  • 13.02.2022
  • читать 1 минуту

EADaily: Как русские моряки “вскрыли” американскую подлодку класса Virginia

Эксперты издания EADaily рассказали о провокации американской подводной лодки класса «Вирджиния» у острова Уруп, которая стала тревожным сигналом о продолжении давления Соединенных Штатов на Россию. По словам авторов, субмарина углубилась

Пенсионерам рассказали о новой выплате в размере 14 тыс. рублей с 14 февраля

Пожилым россиянам разъяснили информацию о новой выплате, размер которой составляет около 14 тысяч рублей. Об этом рассказывает PRIMPRESS. Как отмечается, говорить о выплате недавно начали в соцсетях. Указывается, что выплачиваться
  • Анна
  • 13.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 февраля – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 16 февраля – небольшая облачность, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 16 февраля – ясно, до -1 °C | Подольск: погода, 16 февраля – небольшая облачность, до -6 °C | Армавир: погода, 16 февраля – переменная облачность, до -1 °C |