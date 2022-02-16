Подводная лодка класса «Вирджиния», принадлежащая ВМС США углубилась в территориальные воды РФ на 4 километра, а выдворить ее удалось лишь спустя три часа после обнаружения, рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Но его заявление не дает ответов на несколько важных вопросов.

Так, неизвестно, каким именно образом субмарина ухитрилась беспрепятственно проскочить в территориальные воды России. Кроме того, многие эксперты предполагают, что подлодка могла находиться в районе учений у острова Уруп на протяжении нескольких дней подряд, проводя разведывательную, исследовательскую или любую другую миссию. Обнаружить ее удалось благодаря чистой случайности, так как самолеты Ил-38 были подняты в небо как раз для отработки поиска АПЛ условного противника.

Напомним, что выдворить субмарину удалось с применением спецсредств, мнения экспертов о которых тоже расходятся. Одни специалисты заявляют, что речь идет о специальных взрывных патронах, которые просто указывают экипажу подлодки на ее обнаружение. Другие упоминают предупредительное бомбометание по курсу АПЛ, из-за которого она отстрелила прибор гидроакустического противодействия и спаслась бегством.