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Ополчение самопровозглашенной ДНР было вынуждено подавить огневые точки ВСУ ответным огнем, сообщили представители Народной милиции. Они пояснили, что Киев в очередной раз организовал жесткий обстрел из минометов и гранатометов.

По словам НМ, в настоящий момент собирается информация о пострадавших жителях обстрелянных Украиной районов, а также о разрушениях объектов инфраструктуры.

Очередные удары по самопровозглашенным республикам Киев нанес рано утром в четверг. Так, представители ЛНР рассказали, что 12 мин из 82-миллиметровых минометов угодили в поселок Веселенькое. Также 120-миллиметровые минометы были задействованы для обстрелов города Золотое, сел Нижнее Лозовое и Сокольники, а также поселка Донецкий.

В ДНР под гранатометный огонь попала южная часть самопровозглашенной республики, поэтому Народной милиции пришлось наносить ответные удары.

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