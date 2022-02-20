Американский пилот Гай Снодграсс высказал недовольство действиями экипажа российского истребителя Су-35, который якобы чуть не сбил его самолет над Средиземным морем, пишет портал Avia.Pro.

Летчику не понравилось, что истребитель пролетел рядом с Boeing P-8A Poseidon всего в полутора метрах. Он заявил, что действительно приблизился на опасное расстояние к российской авиабазе «Хмеймим», однако не покидал международного воздушного пространства. Никакого повода для столь жесткого перехвата якобы не было.

По словам экспертов, Россия неоднократно заявляла, что не допустит провокаций у своих границ и военных объектов в других государствах. Поэтому жаловаться американскому летчику, пытавшемуся подобраться поближе к позициям РФ в Сирии, нужно только на себя.

Издание The Business Insider, опубликовавшее жалобу пилота, сообщило, что в условиях, когда отношения между двумя странами накалены до предела, подобные инциденты вполне могут повлечь за собой плачевные последствия. Кроме того, теперь и американские летчики начнут действовать более жестко в опасных для себя ситуациях.