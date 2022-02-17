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Киев усилил провокации на Донбассе, но Запад продолжает упрямо обвинять Россию в перемещении войск по своей территории, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что на линии разграничения с ДНР и ЛНР Украина сконцентрировала огромные силы, на которые британские и американские политики не обращают никакого внимания.

Песков напомнил об агрессивных действиях Киева после государственного переворота, когда в Доме профсоюзов в Одессе сожгли ни в чем не повинных людей, а на Донбассе вели политику тотального уничтожения инакомыслящих. По словам представителя Кремля, Запад не хочет замечать украинскую агрессию, но продолжают обвинять Россию в мифическом «вторжении».

В ДНР и ЛНР сегодня утром заявили о гранатометных и минометных обстрелах со стороны ВСУ. Ополчение республик было вынуждено открывать ответный огонь, чтобы подавить батареи украинской армии. ОБСЕ сообщает, что сейчас обстрелы продолжаются с обеих сторон.

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