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В случае начала войны между Россией и Украиной, военнослужащие США не будут вмешиваться в этот конфликт. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.  

Он уточнил, что любые действия солдат и офицеров США на Украине, даже если они будут сопровождаться эвакуацией граждан, могут привести к просчётам. А это в свою очередь может привести к столкновениям с российскими военными, что автоматически выведет конфликт совсем на другой уровень. 

Кирби также сообщил, что по мнению США военное вторжение России на Украину может начаться в течение ближайших дней. Ранее президент Джо Байден и Госдепартамент настоятельно рекомендовали находящимся на Украине американским гражданам покинуть страну. Представитель Пентагона также заметил, что сейчас Вашингтон и Киев обмениваются информацией относительно текущего состояния дел на российско-украинской границе.  

В Москве отрицают наличие планов по военному вторжению в Украину.   

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