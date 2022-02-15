«Нападение на Украину» является не просто желанием, а приоритетной целью российского лидера Владимира Путина, заявил отставной киевский генерал Игорь Романенко. Он пояснил, что угроза «вторжения» будет оставаться актуальной до тех пор, пока в Москве не сменится президент, передает издание “Военное обозрение”.

По словам Романенко, «нападение» начнется с ракетных ударов, которые уничтожат склады с оружием и боеприпасами, командные пункты и другие стратегически важные объекты ВСУ. На втором этапе Москва выпустит авиацию, которая довершит дело и полностью деморализует украинскую армию. Только после этого в страну войдут пехотные подразделения.

Отставной генерал напомнил, что помогать Украине никто не будет. Президент США Джо Байден уже заявил, что не хочет прямого столкновения между РФ и Соединенными Штатами, поэтому Киеву придется сражаться в одиночестве. То же самое еще раньше сообщил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.