Ополчение ДНР и ЛНР вынуждено все чаще открывать ответный огонь по не желающим отходить от линии разграничения и продолжающим обстрелы мирного населения подразделениям украинской армии. Так, они задействовали противотанковые ракетные комплексы для уничтожения бронетехники ВСУ, пишет портал Avia.Pro.

Использование ПТУР помогло ополчению республик успешно атаковать позиции украинских войск. При этом была уничтожена даже та техника, которая не задействовалась для обстрелов, а ждала своего часа в укрытиях.

Авторы публикации напомнили, что все стороны в последние дни активно применяют реактивные системы залпового огня. Ситуация в регионе серьезно обострилась. И хотя успешные атаки ЛНР и ДНР показывают, что ополчение удерживает ситуацию под контролем, без помощи России остановить обстрелы вряд ли удастся.

По предварительной информации, ВСУ несут крупные потери в живой силе и технике, так как РСЗО «Град» и другие системы, применяемые защитниками Донбасса, буквально стирают с карты их позиции.