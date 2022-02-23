читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ополчение ДНР и ЛНР вынуждено все чаще открывать ответный огонь по не желающим отходить от линии разграничения и продолжающим обстрелы мирного населения подразделениям украинской армии. Так, они задействовали противотанковые ракетные комплексы для уничтожения бронетехники ВСУ, пишет портал Avia.Pro.

Использование ПТУР помогло ополчению республик успешно атаковать позиции украинских войск. При этом была уничтожена даже та техника, которая не задействовалась для обстрелов, а ждала своего часа в укрытиях.

Авторы публикации напомнили, что все стороны в последние дни активно применяют реактивные системы залпового огня. Ситуация в регионе серьезно обострилась. И хотя успешные атаки ЛНР и ДНР показывают, что ополчение удерживает ситуацию под контролем, без помощи России остановить обстрелы вряд ли удастся.

По предварительной информации, ВСУ несут крупные потери в живой силе и технике, так как РСЗО «Град» и другие системы, применяемые защитниками Донбасса, буквально стирают с карты их позиции.

Вам может понравиться

Великобритания подписала первый пакет санкций против России

В Великобритании подписали новый пакет санкций против России. Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. О введении новых антироссийских санкций Трасс заявила 22 февраля на своей Twitter-странице. Также
  • Анна
  • 22.02.2022
  • читать 1 минуту

Путин: в России продолжат развивать “оружие будущего”

Чтобы отвечать на современные вызовы, Россия продолжит совершенствовать систему вооружения и поддерживать высокую боеготовность армии. Об этом президент России Владимир Путин заявил в поздравлении с Днём защитника Отечества, который отмечается

Полковник Баранец рассказал о передвижении войск ВС России на Донбасс

Военный обозреватель Виктор Баранец сообщил о том, что войска России выдвинулись в сторону Донецкой области. Как отмечается, ранее было заявлено, что Россия на данный момент не собирается отправлять свои войска
  • Анна
  • 23.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | город Мытищи: погода, 23 февраля – небольшой снег, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до 9 °C | Подольск: погода, 23 февраля – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до 14 °C |