Офицер Народной милиции Максим Дроздов с позывным «Индус» призвал украинских военных сложить оружие. Он заявил, что в противном случае подобного шанса больше может и не представиться.

По словам Дроздова, сейчас у ополчения имеются некоторые сложности в преодолении эшелонированной обороны ВСУ, однако отдельные успехи уже имеются и дальше все будет гораздо хуже для украинской армии. Поэтому ее бойцам имеет смысл сдаваться сейчас, чтобы не затягивать конфликт на неопределенное время и не проливать кровь.

«Если вы не сдадитесь русским, за русскими придут донецкие, а мы такую возможность уже, может быть, и не дадим», – заявил Дроздов.

Ранее с таким же призывом к украинским военным обращался официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.