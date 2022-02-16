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Неопределённая и напряжённая ситуация, которая сложилась в Восточной Европе уже привела к экономическим проблемам на Украине. Такое мнение высказал журналист Марчин Вырвал в своей статье для польского издания Onet.

Автор материала считает, что паника, которая царила и продолжает царить на Украине из-за возможной агрессии со стороны России непосредственно влияет на представителей иностранных компаний. Вырвал утверждает, что всё это время, пока длится кризис, компании уменьшали свои штаты, вывозили деньги из страны, а подчас бизнес даже замораживался или сворачивался. Журналист оценивает, что экономике Украине из-за информации и дезинформации был нанесён ущерб в миллиарды долларов.

Вырвал высказывает мнение, что рядовых украинцев сейчас больше беспокоит на захват Киева российскими войсками, а гигантский финансовый ущерб, который в скором времени отразится на уровне жизни.

О возможном вторжении России на Украину страны Запада говорят с осени прошлого года. В Москве в ответ на это неоднократно заявляли, что никаких планов развязывать на Украине войну нет.

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