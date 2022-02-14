Запад третий месяц запугивает Украину и Европу войной с Россией, хотя Москва отрицает наличие планов «нападения» на соседнюю страну. В таких условиях даже гражданское население впадает в панику, не говоря уже о военнослужащих ВСУ. Издание «Страна.ua» побеседовало с офицерами и солдатами украинской армии, чтобы выяснить их мнение о возможных боевых действиях.

По словам Сергея К., в его части никто не паникует, подавляющее большинство военнослужащих уверены, что никакой войны не будет, что Запад просто нагнетает обстановку, действуя исключительно в своих интересах.

Практически то же самое заявил и Игорь В., который отметил, что те, кто сейчас кричит о готовности к войне и грозит одолеть Россию, с началом боевых действий забегут подальше и будут наблюдать за «войной до последнего украинца» по американскому или британскому телевидению.

По мнению подполковника Александра Е, обе стороны в случае войны понесут огромные потери. Он признал, что российская армия гораздо сильнее, однако отметил, что и ВСУ за последние годы кое чему научились и могут дать отпор.